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Врач ответила на вопрос, можно ли запоминать информацию во сне

Что происходит с памятью человека, когда он спит, и можно ли в это время усваивать новую информацию, рассказала врач, сооснователь и выпускающий редактор портала Neuronovosti.Ru Анна Хоружая.

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Здоровый, регулярный сон имеет важное значение для функций памяти, считают ученые. Как работает этот механизм, объяснила младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы, сооснователь и выпускающий редактор портала Neuronovosti.Ru, врач лучевой диагностики Анна Хоружая.

«Во время сна память "перезаписывается" и из кратковременной превращается в долговременную. Этот процесс называется консолидацией воспоминаний и происходит во время фазы медленного сна. Причем исследования последних лет установили, что для этого процесса необходима связь посредством электрических волн специфического диапазона между гиппокампом, таламусом и корой головного мозга. Таким образом мы сохраняем воспоминания. Чтобы наша память работала хорошо и все воспоминания, опыт, который мы получили за день, остались с нами, нужно нормально, правильно и регулярно спать», – отметила Анна Хоружая.

«Студенческая» привычка не спать накануне важного события, чтобы закрепить в памяти как можно больше сведений, неэффективна, уверена эксперт. Выбирая между сном и стремлением выучить все, надо выбирать сон, советует она.

«Бывает, что нужно большой объем информации усвоить за маленький срок. Например, впереди экзамен, а у вас не получалось учиться в течение семестра, хотя это – самое эффективное решение. Если мы садимся перед экзаменом и пытаемся в себя "впихнуть" какой-нибудь учебник, то потом, на волне стресса или каких-то еще обстоятельств, можем ничего оттуда не вспомнить – просто потому, что записанное в оперативную, кратковременную память уже успело стереться. Поэтому самый логичный выбор – это, конечно, здоровый сон, чтоб успокоиться, прийти в себя, выспаться и пойти на экзамен свежим», – добавила Анна Хоружая.

Устойчивый миф, что можно какую-то информацию запомнить во сне, не нашел подтверждений, пишет радио Sputnik.

«На этом мифе паразитируют компании, которые хотят заработать денег, но при этом ничего полезного не приносят. Дело в том, что в стволе мозга есть условный блок, который ставится на входящие сигналы от сенсорных систем, когда мы погружаемся в сон, чтобы ничто не могло помешать внутренней работе мозга», – уточнила Анна Хоружая.