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НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ

НАТО отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории России, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он.

Как отметил Владимир Кулишов, такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, пишет РИА Новости.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Украина имеет право» в том числе атаковать «военные цели на территории России». Он добавил, что «некоторые союзники» соответствующие ограничения по ударам уже сняли и, по мнению генсека Североатлантического альянса, «пришло время снять и другие ограничения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» отметил, что НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса «уже осадили сами члены НАТО».

Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.

В последнее время часть стран НАТО все чаще рассуждает о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что «многие страны» согласились с его подходом о возможной отправке военных.

Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша «предупреждают» Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.

В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.

На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.