В России и мире

Цены на черешню увеличились в несколько раз по сравнению с прошлым годом

Цены на черешню увеличились в 3–5 раз по сравнению с прошлым годом. Всё из-за заморозков и последующей засухи на юге России. Погодные условия уничтожили урожай, сельхозкомпаниям пришлось выкорчевывать деревья.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

По данным Baza, сейчас цена от производителя по российским регионам на валовую черешню (средние ягоды) составляют от 400 до 800 рублей за килограмм. По сравнению с прошлым годом, цена увеличилась в 2,5–3 раза (раньше за килограмм просили от 150 до 500 рублей) напрямую от производителя.

Многие компании отмечают, что спрос серьезно превышает предложение. Например, в компании из города Орловского в прошлом году в конце мая собирали в среднем от 50 кг ягод с одного дерева (если год хороший и ягода крупная). В этом году удалось собрать только 7 кг с дерева — всё из-за заморозков и засухи.

А вот в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане дела обстоят куда лучше. Там не было проблем с погодой, и фермеры собирают хороший урожай органической черешни (крупная, сладкая ягода). Цена за такую черешню от производителя варьируется от 1000 до 1500 за 1 кг, без учёта логистики и транспортировки. Поэтому в магазинах цена на российскую черешню варьируется от 800 до 1500 рублей за кг. А на импортозамещенную — от 2000 до 3500. Эти цены в 3–5 раз выше, чем годом ранее.