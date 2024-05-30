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Ученые NASA обнаружили необычный темный кратер на Марсе

Космический разведывательный орбитальный аппарат NASA HiRISE сделал снимки необычного темного кратера на поверхности Марса. Объект может быть жерлом древнего супервулкана и иметь проход глубоко в недра планеты, сообщает портал Universe Today.

Фото: Universe Today

«Если планета чем-то похожа на Землю или Луну, на ней могут быть большие подземные лавовые трубы, <…> которые могут привести к пещерам, расположенным под поверхностью красной планеты», — говорится в материале.

В материале отмечается, что полученные космическим аппаратом изображения, показывают темное отверстие, которое, предположительно, является жерлом древнего супервулкана. При этом его глубина может превышать 10 км, пишут «Известия».

Яма диаметром всего в несколько метров находится в районе горы Арсия на Марсе. Арсия Монс — один из трех спящих вулканов. <…> В прошлом этот регион был вулканически активным, и такие объекты, как кратер, являются прямым результатом древней вулканической активности», — отмечается в публикации.

Как указано, лавовые трубки Марса могут быть использованы астронавтами для обустройства временных баз, когда технологии позволят людям достигнуть планеты.

«Отверстие на изображении могло быть всего лишь ямой или шахтой, а не входом в пещеру или лавовую трубку. Их находят на гавайских вулканах, где их называют ямными кратерами. Они не связаны с длинными пещерами или лавовыми трубками. Они являются результатом обрушения, которое произошло гораздо глубже под землей», — уточняется в материале.