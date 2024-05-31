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Сгорела могила основателя группы «Сектор газа» Юрия Хоя

На могиле основателя группы «Сектор газа» Юрия Хоя Клинских на Левобережном кладбище Воронежа случился пожар. Фотографиями обугленных надгробия и памятника поделились местные паблики, сообщается в Telegram-канале «Наше радио».

Мэрия Воронежа сообщила, что причиной возгорания могла стать опрокинувшаяся лампада. Похожей версии придерживается лидер группы «Сектор Газовой Атаки» Сергей Кимцов: «Есть предположение, конечно, что возгорание произошло от свечки, потому что на могиле искусственные цветы. Возможно, какой-то цветок загорелся и все повлекло за собой такой вот пожар».

По факту инцидента полиция проводит проверку. Восстановить надгробие намерена мэрия города.