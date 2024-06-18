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Мужчина умер от ботулизма в Костромской области

Молодой человек в Костромской области умер от ботулизма, которым заразился во время поездки в Нижний Новгород, там он ел салат лобио, сообщили местные власти.

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи, пишет РИА Новости.

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Вспышку заболевания ботулизмом зафиксировали на прошлой неделе в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Кроме того, по два случая заражения выявили в Тамбовской области и Ярославле.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, на 20 июня с этим диагнозом в стационарах находились 301 человек, их них 43 — на ИВЛ. Роспотребнадзор выяснил, что все пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи задержали гендиректора компании «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества Елену Машкову, фактического руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина, а также повара Карима Норматова. Первых трех суд отправил под домашний арест, а Норматова — в СИЗО до 15 августа.