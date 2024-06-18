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Премьер Эстонии возглавит европейскую дипломатию

Лидеры стран ЕС договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта - Европейский совет, сообщило информационное агентство DPA.

Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.

«Соглашение также предусматривает, что либеральная глава правительства Эстонии Кая Каллас получит пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Бывший премьер-министр португалии Антониу Кошта будет избран президентом Совета глав государств и правительств на следующие 2,5 года», - приводит РИА Новости сообщение DPA.