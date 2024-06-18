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Организаторы рассказали о подготовке к празднику выпускников «Алые паруса – 2024»

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к празднику выпускников, который традиционно порадует зрителей не только концертом, но и водно-пиротехническим шоу. Организаторы рассказали, чем удивят «Алые паруса – 2024».

Несмотря на то, что в этом году сцена для масштабного концерта на Дворцовой площади размещена на привычном месте, ее уникальность заключается в большом количестве экранов волнообразной формы, вынесенных наверх, а также отсутствием привычной прямоугольной коробки.

«Вблизи ты не осознаешь в полной мере масштаб шоу. Кроме того, наверху над сценой будет много эффектов, связанных с объемной 3D-графикой. И максимально видны они будут тем зрителям, которые находятся на уровне пультовой зоны и дальше», — отметил технический директор концертной части праздника Алексей Булгаков и добавил, что сцена в этом году получилась «бионической формы».

Театральные номера водно-пиротехнической части «Алых парусов» также отличаются особой для Года семьи сюжетной составляющей, пишут «Известия».

«Мы показываем красивую историю любви одной молодой пары... и на их примере объясняем, как важно найти свою вторую половинку, вместе с ней пройти все уготованные судьбой испытания. Сохранить искренние чувства. Ведь только сохранив любовь и верность, мы можем обрести главное счастье — познать радость отцовства и материнства. Подарить новую жизнь», ― прокомментировал режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Кроме того, зрители будут приятно удивлены костюмами особой конструкции, которую никогда не изготавливали в России.

«Уверена, когда вы увидите в трансляции эти наряды, сразу поймете, о чем речь», ― заявила художник по костюмам водно-пиротехнической части «Алых парусов» Кристина Рождественская.

