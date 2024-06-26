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Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата от ботулизма

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного», - сказал Михаил Мурашко.

Он уточнил, что на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты, пишет РИА Новости. Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей, пояснил министр.