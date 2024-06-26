В России и мире

Псковская делегация принимает участие в XI форуме регионов России и Беларуси

Псковская делегация принимает участие в XI форуме регионов России и Беларуси, который 27 и 28 июня проходит в Полоцке и Витебске, сообщается в Telegram-канале «Собрание 60».

На фото спикеры регионов Северо-Запада: Александр Котов (Псковская область), Сергей Дубовой (Мурманская область), Сергей Усачёв (Республика Коми), Элиссан Шандалович (Республика Карелия).

На площадке форума запланированы выступления губернатора Михаила Ведерникова и спикера Собрания Александра Котова, подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, муниципалитетами и законодательными органами субъектов России и Беларуси.