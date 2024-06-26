В Госдуме заявили о возможности предоставить гражданство РФ американскому рэперу Канье Уэсту

Депутат Государственной Думы, Заслуженная артистка России Елена Драпеко считает, что американский рэпер Канье Уэст может получить гражданство РФ. Об этом она заявила в воскресенье, 30 июня, в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, если музыкант из США захочет стать гражданином России и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность.
«Если он попросит - будут рассматривать. Если он действительно хорошо относится к нашей стране, почему нет?» — заявила Елена Драпеко.
Канье Уэст прибыл в Россию 30 июня. Как сообщает «Лента.Ру», популярный рэпер приехал, чтобы отпраздновать сорокалетие дизайнера Гоши Рубчинского.