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В Госдуме заявили о возможности предоставить гражданство РФ американскому рэперу Канье Уэсту

Депутат Государственной Думы, Заслуженная артистка России Елена Драпеко считает, что американский рэпер Канье Уэст может получить гражданство РФ. Об этом она заявила в воскресенье, 30 июня, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, если музыкант из США захочет стать гражданином России и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность.

«Если он попросит - будут рассматривать. Если он действительно хорошо относится к нашей стране, почему нет?» — заявила Елена Драпеко.

Канье Уэст прибыл в Россию 30 июня. Как сообщает «Лента.Ру», популярный рэпер приехал, чтобы отпраздновать сорокалетие дизайнера Гоши Рубчинского.