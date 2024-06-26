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Из-за вспышки бруцеллёза в Смоленской области в российском регионе усилили контроль за соблюдением ветеринарных правил

Контроль за соблюдением ветеринарных правил в Калужской области усилили из-за вспышки бруцеллёза в Брянской и Смоленской областях.

9 июля на заседании областной специальной противоэпизоотической комиссии председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов доложил о профилактике бруцеллёза. Он подчеркнул, что в сопредельных с регионом Брянской и Смоленской областях практически еженедельно выявляются новые очаги этого заболевания. Кроме того, в этом году были выявлены два очага в Спас-Деменском и Жиздринском районах Калужской области, пишет Kaluga-poisk.

Глава комитета ветеринарии подчеркнул, что вспышки заболеваний произошли из-за грубого нарушения некоторыми владельцами личных подсобных хозяйств ветеринарных правил. Они запрещают завоз сельскохозяйственных животных без согласования с госветслужбой и документов, подтверждающих благополучие местности вывоза животных.

Сейчас с целью недопущения распространения бруцеллёза в очагах установлен карантин и проводятся мероприятия по ликвидации вспышки заболевания. В ходе совещания отмечалась важность усиления разъяснительной работы с главами хозяйств различных форм собственности о необходимости строгого соблюдения ветеринарных правил. За их нарушение предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность. Органам местного самоуправления рекомендовали не допускать продажу не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу молочных продуктов непромышленного изготовления.