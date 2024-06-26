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Российские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть

Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть - новая технология заключается в двухэтапном подходе к обработке семенных посевов яровой пшеницы, рассказали в пресс-службе университета.

«В Казанском ГАУ разработали технологию производства семян пшеницы, повышающую урожайность на 24%. ... Суть новой технологии заключается в двухэтапном подходе к обработке семенных посевов яровой пшеницы», - сообщили в пресс-службе.

Такая технология позволяет подсушить растения и защитить их от болезней. Ученые предлагают обрабатывать пшеницу биологическим препаратом «Псевдобактерин-2» дважды: когда начинает формироваться колос и за две недели до уборки урожая. На втором этапе «Псевдобактерин-2» смешивается с глифосатсодержащим препаратом, который помогает ускорить созревание семян и облегчает уборку урожая, пишет РИА Новости.

«Полевые опыты проводились на опытных полях Казанского ГАУ в хозяйстве ООО "Агрофирма "Игенче" Арского района Республики Татарстан. Объектом исследования был сорт яровой пшеницы Йолдыз. … Результаты исследования показали значительное улучшение качества семян и повышение урожайности. При применении разработанной технологии удалось полностью избавиться от заражения семян опасным заболеванием "черный зародыш", в то время как в контрольном варианте без обработки зараженность достигала 24,3%», - отметили в университете.

Как отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин, разработанная технология решает ряд проблем в семеноводстве яровой пшеницы - в первую очередь повышает качество семян.

«Наш метод эффективно защищает растения от болезней, источником которых являются семена. Это особенно важно, так как ущерб от инфекционных заболеваний может быть значительным не только в текущем сезоне, но и в последующие годы. Наконец, комбинирование биопрепарата и десикации позволяет нам достичь этих результатов без чрезмерного использования химических средств защиты растений, что делает технологию более экологичной и экономически эффективной», - добавил он.

Отмечается, что эта технология не требует дорогостоящих препаратов и может быть реализована с использованием уже имеющейся в хозяйствах техники.