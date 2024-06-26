Российские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть

Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть - новая технология заключается в двухэтапном подходе к обработке семенных посевов яровой пшеницы, рассказали в пресс-службе университета.
«В Казанском ГАУ разработали технологию производства семян пшеницы, повышающую урожайность на 24%. ... Суть новой технологии заключается в двухэтапном подходе к обработке семенных посевов яровой пшеницы», - сообщили в пресс-службе.
Такая технология позволяет подсушить растения и защитить их от болезней. Ученые предлагают обрабатывать пшеницу биологическим препаратом «Псевдобактерин-2» дважды: когда начинает формироваться колос и за две недели до уборки урожая. На втором этапе «Псевдобактерин-2» смешивается с глифосатсодержащим препаратом, который помогает ускорить созревание семян и облегчает уборку урожая, пишет РИА Новости.
Как отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин, разработанная технология решает ряд проблем в семеноводстве яровой пшеницы - в первую очередь повышает качество семян.
Отмечается, что эта технология не требует дорогостоящих препаратов и может быть реализована с использованием уже имеющейся в хозяйствах техники.