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В России и мире

На спутниковый интернет в РФ предложили потратить 445 млрд рублей

17.09.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Государство может выделить 116 млрд рублей на создание в 2025-2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет». Он станет частью более масштабного национального проекта «Экономика данных».

Средства будут направлены на реализацию проекта, которой занимается компания «Бюро 1440». Он предусматривает вывод на орбиту к концу десятилетия 383 космических аппаратов, следует из документа. Почти 37,5 млрд рублей разработчики получат в виде льготных кредитов, планируют его авторы. На «средства выведения», то есть ракеты, и запуск на них спутников в космос, в свою очередь, планируется потратить чуть менее 61,2 млрд рублей и 17,3 млрд рублей соответственно. Кроме того, в предварительной версии федерального проекта говорится, что строительство спутниковой группировки будет финансироваться и из внебюджетных источников — за пять лет его объем составит чуть более 329 млрд рублей. То есть расчетная стоимость всего проекта — 445 млрд рублей.

Безусловно, группировка спутников, обеспечивающих надежный доступ в интернет на всей территории России, необходима, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Она поможет решить проблему с доступом в отдаленных районах, на Крайнем Севере, в частности, на Северном морском пути. Кроме того, спутниковая связь поможет улучшить покрытие авто- и железных дорог: интернет нужен для развития рынка грузоперевозок, внедрения современных логистических технологий, объяснил эксперт.

28% территории России относится к арктической зоне, которая слабо охватывается геостационарными спутниками, расположенными над экватором, отметил партнер компании ComNews Research Леонид Коник, пишут «Известия». Поэтому для РФ критически важны новые спутниковые группировки на негеостационарных орбитах, считает он. В мире такие группировки, начиная с низкоорбитальных Starlink и OneWeb, находятся на пике популярности, отметил Коник. Он не исключает, что 329 млрд рублей в проект также может вложить российское государство: для частных инвесторов это огромная сумма.

Источник: Псковская Лента Новостей
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