В России и мире

Приложение Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США

Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно для скачивания в Google Play только для пользователей США сегодня, 2 октября. Об этом сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале «Rutube. Главное».

«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал «голливудским эксклюзивом». Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен, и теперь вся Америка в поисках ответа на вопрос, как же правильно вальсировать "Калинку". Поясняем: Google Play пытается заблокировать приложение Rutube почти во всех странах, кроме США», – написали представители видеохостинга.

Напомним, что в августе этого года мобильное приложение Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации.