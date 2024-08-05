Общество

Мобильное приложение Rutube стало недоступно в AppStore

Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, пишет РИА Новости.

«Ничего не найдено по запросу Rutube», - отображается на экране при попытке найти приложение в AppStore.

При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube. При попытке открыть приложение через ссылку на GalaxyStore в браузере отображается предупреждение: «Это содержимое больше недоступно для вашего телефона. Свяжитесь с поставщиком содержимого, если хотите, чтобы он добавил поддержку вашего телефона».

Позднее видеохостинг заявил, что исчезновение приложения связано с санкциями со стороны Apple. RuTube приложит все усилия для скорейшего возвращения своего продукта на площадку и сообщит о любых изменениях в ситуации.