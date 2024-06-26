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Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве

Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош обнаружен живым на территории города Королев Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Королев Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка», - сообщила Волк.

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Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе зоопарка пояснили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.

Накануне подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Полиция заявляла, что устанавливает местонахождение кенгуренка, похищенного в Ярославле.