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Трамп набирает нужное для победы число голосов выборщиков — Fox News

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США, свидетельствует прогноз Fox News.

Согласно опубликованным данным телеканала, его соперница от Демократической партии Камала Харрис набирает только 226 голосов коллегии выборщиков.

Для победы один из кандидатов должен был заручиться поддержкой не менее чем 270 из 538 голосов, пишет РИА Новости.

Напомним, проходят выборы президента США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.