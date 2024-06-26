В России и мире

Трамп заявил, что считает своей целью прекращение войн в мире

Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп, объявивший себя ранее победителем президентской гонки, заявил, что намерен прекратить войны в мире.

«Я не собираюсь начинать войны, я собираюсь, наоборот, положить конец войнам», - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

Он подчеркнул, что за четыре года его первого президентского срока «у нас не было войн, если не считать, что мы нанесли поражение "Исламскому государству"» (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.), пишет «Интерфакс».