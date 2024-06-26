В России и мире

Международный день антиядерных акций проходит 9 ноября

«Мы выбираем будущее без радиации!» — под таким девизом ежегодно 9 ноября в мире проходит Международный день антиядерных акций.

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Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах мира пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение её безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.

Жители России присоединились к антиядерным акциям одними из первых — ещё в 1990-х годах. Особенно острой эта тема стала в связи решением Министерства атомной энергии РФ ввозить для переработки, хранения и захоронения отработанное ядерное топливо из других стран, в результате чего объём радиоактивных материалов на территории России будет быстро расти.

Для сведения: отработанное ядерное топливо считается наиболее опасным отходом атомной индустрии и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья всех, кто проживает в непосредственной близости от мест его захоронения.

Ответом на это решение стала активизация движения экологов, выступающих под лозунгом: «Не дадим превратить Россию в международную ядерную помойку!».

Противники этой затеи — экологи и неравнодушные граждане — справедливо считают, что деньги можно зарабатывать более эффективными и более безопасными способами. пишет calend.ru.

Второй вопрос, волнующий сторонников антиядерных движений, — атомные электростанции, работа которых далеко не безопасна. Риск радиационных аварий и катастроф исключить невозможно, считают экологи. Подтверждение их словам — крупные аварии, происшествия и инциденты, которые регулярно случаются на АЭС во всём мире. По оценкам специалистов, затраты на вывод АЭС из эксплуатации превышают затраты на строительство в 10 раз, а фонды накоплений средств для этого до сих пор отсутствуют.

Сегодня в мире существуют и другие даты, посвящённые антиядерной теме, среди них — День мобилизации против угрозы ядерной войны (29 января) и Международный день действий против ядерных испытаний (29 августа).