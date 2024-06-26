В России и мире

Банки начали предновогоднюю охоту за премиями россиян

Банки в России запустили акции и предложения по продуктам и услугам в преддверии праздников.

«Учитывая, что в декабре в российских компаниях часто выплачивают годовые бонусы и премии, основные усилия банков направлены на привлечение средств в накопительные продукты. Мы полагаем, что этот год не станет исключением», — рассказали в ВТБ.

Большинство банков сфокусировались на предложениях с высокой доходностью вкладов, предлагая ставки от 23 до 26% годовых. В прошлом году более популярными были предложения по открытию кредитных карт с беспроцентным периодом или повышенным кешбеком.

Некоторые банки также предлагают доходность в 25% годовых при открытии депозитных онлайн-предложений. Эти ставки считаются привлекательными для физических лиц, так как они превышают инфляцию и возможный рост курса доллара, пишут «Известия».