«Поезд Дружбы» отправился в первый новогодний рейс в Минск через Псковскую область

Пассажирский поезд «Поезд Дружбы» отправился в первый новогодний рейс с Витебского вокзала Санкт-Петербурга в столицу Республики Беларусь Минск во время новогодних праздников. Об этом сообщили в Telegram-канале октябрьской железной дороги.
Фото: Telegram-канал октябрьской железной дороги
Расписание «Поезда Дружбы» на новогодние каникулы:
В составе плацкартные и купейные вагоны, в том числе с местами для маломобильных пассажиров.
В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель на территории России, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи Белорусских железных дорог.