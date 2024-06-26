В России и мире

«Поезд Дружбы» отправился в первый новогодний рейс в Минск через Псковскую область

Пассажирский поезд «Поезд Дружбы» отправился в первый новогодний рейс с Витебского вокзала Санкт-Петербурга в столицу Республики Беларусь Минск во время новогодних праздников. Об этом сообщили в Telegram-канале октябрьской железной дороги.



Фото: Telegram-канал октябрьской железной дороги

Расписание «Поезда Дружбы» на новогодние каникулы:

Из Санкт-Петербурга состав отправится с Витебского вокзала 30 декабря и 2 января в 20:45 и прибудет в Минск на следующие сутки в 11:08.

Из Минска отправление запланировано 29 декабря, а также 1 и 3 января в 20:05, прибытие в Санкт-Петербург на следующие сутки в 10:05.

В составе плацкартные и купейные вагоны, в том числе с местами для маломобильных пассажиров.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель на территории России, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи Белорусских железных дорог.