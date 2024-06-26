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Эксперт минздрава назвал группы риска для тяжелого течения метапневмовируса

О симптомах и сложностях отдельных групп здоровья при метапневмовирусе перечислил эксперт минздрава, сообщает РИА Новости.

Тяжелое течение метапневмовируса грозит прежде всего маленьким детям и пожилым людям, рассказал журналистам главный внештатный специалист минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», — сказал он.

Специалист перечислил симптомы метапневмовирусной инфекции: это типичные проявления ОРВИ — кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышку, осиплость голоса. У взрослых метапневмовирусная инфекция обычно протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно, добавил эксперт.

По его словам, метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ. Знаком этот вирус и жителям России, для метапневмовирусной инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости.

В структуре возбудителей ОРВИ на 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила 0,1 процента, что ниже, чем годом ранее, заключил специалист.

В последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. По данным китайского Управления по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус вышел на второе место по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях наблюдался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей. Эта информация вызвала обеспокоенность у врачей. Кроме того, в Казахстане с начала октября выявили 30 случаев метапневмовируса.