В России и мире

Телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Известный российский телеведущий, режиссер, медиаменеджер Тигран Кеосаян находится в коме и пережил клиническую смерть. Как сообщила в своем Telegram-канале его супруга, главный редактор RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, это связано с сердечным заболеванием.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», - написала Маргарита Симоньян.

Напомним, Тигран Кеосаян известен как телеведущий, режиссер, актер, куратор медийных проектов. Он - автор и ведущий программы «Международная пилорама» на канале НТВ. 4 января ему исполнилось 59 лет.

Фото: Lenta.Ru