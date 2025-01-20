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В России и мире

Метод уничтожения раковых клеток организмом разработали китайские ученые

21.01.2025 13:48|ПсковКомментариев: 0

Специалисты из Медицинского университета Гуанси в китайском городе Наньнин совершили прорыв в борьбе с онкологическими заболеваниями. Они разработали уникальный метод, который позволяет организму самостоятельно уничтожать раковые клетки. Результаты уникального исследования специалистов опубликованы в научном журнале Nature. 

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Ученые замаскировали опухоли, чтобы они «выглядели» как органы свиньи, обманывая иммунную систему, заставляя ее атаковать раковые клетки. Как написали в издании, этот трюк может остановить рост опухоли и даже полностью устранить ее. Но ученые говорят, что необходимы дальнейшие испытания, прежде чем станет ясна истинная эффективность метода.

«Это лишь начало пути для данного метода», — отмечает иммунолог Брайан Лихти из Университета Макмастера в Гамильтоне, Канада. «Я надеюсь, что он успешно пройдёт дальнейшие клинические испытания», — добавляет учёный. Исследование было опубликовано в журнале Cell.

Инновационная методика была успешно апробирована на пациентах, страдающих от трудноизлечимых форм рака печени, лёгких, груди, яичников и других органов. В результате двухлетнего наблюдения у некоторых пациентов было зафиксировано прекращение роста опухолей, а у других наблюдалось значительное уменьшение их размеров.

Теги: #рак
Источник: Псковская Лента Новостей
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