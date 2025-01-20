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На «Евровидение» от Израиля поедет выжившая при атаке «Хамаса» певица

Израильская певица Юваль Рафаэль, выжившая во время атаки «Хамаса» 7 октября 2023 года, победила на национальном отборе для участия в «Евровидении-2025». Финальное выступление транслировалось вечером 22 января на 12-м канале израильского телевидения.

Фото: @yuvalraphael

В финале певица исполнила песню Сэма Смита Writing's on the Wall из фильма «007: Спектр». Ее выступление оценили в 157 баллов. Второе место с 111 баллами заняла Валери Хамати. Третье место с 92 баллами досталось певице Моран Ахарони и коллективу Red Band.

24-летняя Юваль Рафаэль из Раанана рассказала, что музыка для нее — способ поделиться личной историей об атаке 7 октября. В тот день она была на фестивале «Нова», где скрывалась в бомбоубежище и притворилась мертвой, чтобы спастись, пишет «Коммерсантъ».

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. С какой песней Юваль Рафаэль поедет в Швейцарию, пока не известно. Конкурс среди композиторов проведет гостелерадиокомпания Kan, после чего песня будет утверждена профессиональным жюри и представлена в марте.