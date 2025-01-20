В России и мире

Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал вопрос журналистов о материале агентства Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило, что президент якобы считает цели специальной военной операции на Украине выполненными.

«Нет, не могу прокомментировать, я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт можно разрешить «легким или сложным путем».

Он указал на необходимость как можно скорее договориться с Россией об урегулировании и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении экспортируемых в Соединенные Штаты из России товаров, пишет РИА Новости.