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В Анапе поставят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута

Памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в результате крушения танкеров, создадут в Анапе, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет, сообщили в мэрии города.

По данным властей, накануне Дня российского студенчества со студентами-добровольцами встретились замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов и мэр Анапы Василий Швец, пишет РИА Новости.

«Активистка анапского отделения "Движения Первых" рассказала об идее создания в Анапе памятника, посвящённого волонтерам, которые с первого дня ЧС помогают в ликвидации ее последствий. Денис Аширов заверил, что предложение обязательно получит поддержку на федеральном уровне, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет. Василий Швец добавил, что место, где разместят памятник, будет определено совместно с анапчанами», - говорится в сообщении.

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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.