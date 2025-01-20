Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
Завтраки в «Гельдте»
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
100 самых Влиятельных псковичей
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Отпечаталось В сердце
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Платное лечение
 
 
 
ещё В России и мире 20.01.2025 16:060 Тайную королевскую сокровищницу обнаружили в Вильнюсском соборе 23.01.2025 16:300 В Анапе поставят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута 23.01.2025 15:440 Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации 23.01.2025 14:070 Восьмилетний ребёнок из Великобритании ослеп из-за наггетсов и сосисок 23.01.2025 13:240 На «Евровидение» от Израиля поедет выжившая при атаке «Хамаса» певица 23.01.2025 08:510 Философ Дугин: Борьба за традиционные ценности может сблизить Путина и Трампа
 
 
 
Самое популярное 21.01.2025 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 16.01.2025 22:430 В Пскове временно перекрыт Рижский проспект 21.01.2025 10:300 Электричество по лимиту 16.01.2025 20:040 Стройку-призрак на 11 тысячах квадратных метров хотят упразднить в деревне Борисовичи в Псковском районе 16.01.2025 13:570 Стали известны подробности наезда на ждавшего автобус школьника в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Анапе поставят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута

23.01.2025 16:30|ПсковКомментариев: 0

Памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в результате крушения танкеров, создадут в Анапе, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет, сообщили в мэрии города.

По данным властей, накануне Дня российского студенчества со студентами-добровольцами встретились замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов и мэр Анапы Василий Швец, пишет РИА Новости

«Активистка анапского отделения "Движения Первых" рассказала об идее создания в Анапе памятника, посвящённого волонтерам, которые с первого дня ЧС помогают в ликвидации ее последствий. Денис Аширов заверил, что предложение обязательно получит поддержку на федеральном уровне, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет. Василий Швец добавил, что место, где разместят памятник, будет определено совместно с анапчанами», - говорится в сообщении.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?
В опросе приняло участие 150 человек
23.01.2025, 16:550 Псковскую строительную компанию требуют признать банкротом через суд 23.01.2025, 16:480 Экзаменационная гильотина 23.01.2025, 16:480 Российского актера впервые номинировали на премию «Оскар» 23.01.2025, 16:331 Движение на нескольких участках трассы «Р-23» ограничат 24 января
23.01.2025, 16:300 В Анапе поставят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута 23.01.2025, 16:190 Новые Lada Granta получили трое псковичей, пострадавшие на производстве 23.01.2025, 16:130 Фестиваль-конкурс «Ступень памяти» пройдет в Пскове на выходных 23.01.2025, 15:520 Псковичи использовали в 400 раз больше минут на разговоры с эффектом присутствия – билайн
23.01.2025, 15:440 Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации 23.01.2025, 15:420 Что произойдет с рынком недвижимости весной 2025 года, рассказал эксперт 23.01.2025, 15:310 В области увеличивается спрос на ветеринарные услуги — Псковстат 23.01.2025, 15:240 «Газпром межрегионгаз» поддержал идею создания Вечного огня в Локне
23.01.2025, 15:180 Лауреата всероссийской премии из Псковской области наградили в Музее Победы 23.01.2025, 15:150 Антон Дымов дал официальный старт догазификации для пушкиногорцев 23.01.2025, 15:090 При паломническом центре в Печорах состоится турнир по настольному теннису 23.01.2025, 15:040 Выставка о судьбе архитектора-художника Ольги Аршакуни откроется в Пскове
23.01.2025, 15:000 Современные технические и учебные возможности псковского университета оценили депутаты Собрания 23.01.2025, 14:470 До -2 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 24 января 23.01.2025, 14:440 Псковичей пригласили к участию в конкурсе открыток ко Дню защитника Отечества 23.01.2025, 14:390 Подозреваемых в поджогах в Петербурге молодых людей задержали в Пскове
23.01.2025, 14:350 Пушкиногорцы возмутились загрязнением леса вблизи турбазы 23.01.2025, 14:270 В Псковском районе появятся три новые амбулатории 23.01.2025, 14:220 «Беседка»: Об итогах работы фонда «Защитники Отечества» и планах на 2025 год. ВИДЕО 23.01.2025, 14:070 Восьмилетний ребёнок из Великобритании ослеп из-за наггетсов и сосисок
23.01.2025, 14:000 Дорогу к гдовской деревне Блянск затопило из-за разлившейся реки Желча 23.01.2025, 13:580 Котел для котельной №9 в Пскове производят в Смоленской области  23.01.2025, 13:490 Почти 500 обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за январь 23.01.2025, 13:450 В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов
23.01.2025, 13:440 Более 630 домов псковичей подключат к газу в ближайшее время — Андрей Козлов 23.01.2025, 13:340 Пять центнеров варёной колбасы вернули из Псковской области в Республику Беларусь 23.01.2025, 13:270 Ограничение движения на участке Казарменного переулка в Пскове продлили до 31 января 23.01.2025, 13:260 Невельское специальное учебно-воспитательное заведение получило микроавтобус
23.01.2025, 13:240 На «Евровидение» от Израиля поедет выжившая при атаке «Хамаса» певица 23.01.2025, 13:170 Интерактив: «Выгул» ванны на Завеличье 23.01.2025, 13:120 Несколько ветеранов в Псковской области получат автомобили с ручным управлением 23.01.2025, 13:110 Осужденный за попытку сбыта наркотиков в Великих Луках добился условно-досрочного освобождения
23.01.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: «правильная» и «неправильная» оппозиция и псковский футбол на распутье 23.01.2025, 13:000 Минздрав озвучил среднюю цену рецептурных лекарств для детей в многодетных семьях 23.01.2025, 12:540 Maslo ко Дню всех влюбленных организуют в Пскове 23.01.2025, 12:450 Более полугода пскович переводил деньги мошенникам
23.01.2025, 12:420 Проект о полной запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе 23.01.2025, 12:370 Очередь на отлов 23.01.2025, 12:370 Реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря идет по графику 23.01.2025, 12:270 Чуть больше месяца осталось у псковичей для участия в конкурсе эскизов памятника военным
23.01.2025, 12:270 Пенсионеры и учащиеся из Псковской области стали жервами мошенников 23.01.2025, 12:160 Гостиницы Псковской области за год приняли 570 тысяч гостей 23.01.2025, 12:110 Великолучанин оплатил штрафы на 850 тысяч рублей после запрета водить автомобиль 23.01.2025, 12:060 Скончался глава Пухновской волости Куньинского района Александр Киселев
23.01.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Надеждой Васильевой 23.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 января 23.01.2025, 11:550 В ГД внесли проект о дистанционном участии в собрании жильцов 23.01.2025, 11:420 Умер директор ООО «Дновский муниципальный рынок» Владимир Кучмистов
23.01.2025, 11:320 Великолучанин решился на кражу сразу после выхода из тюрьмы 23.01.2025, 11:230 Каждый второй пскович хочет открыть собственное дело – опрос 23.01.2025, 11:130 На заводе «Титан-Полимер» модернизировали установку очистки фильтров линии расплава сырья 23.01.2025, 11:100 Великолукская школа №7 готовится к капитальному ремонту
23.01.2025, 10:500 «Сообразим на троих»: «правильная» и «неправильная» оппозиция и псковский футбол на распутье 23.01.2025, 10:400 Исправительную колонию в псковской Середке посетили общественники 23.01.2025, 10:380 Оскольчатый перелом пальца получил пскович на рабочем месте 23.01.2025, 10:371 В Госдуме анонсировали изучение в школах песен Shaman и Газманова
23.01.2025, 10:330 19% псковичей попадались на уловки телефонных мошенников – опрос 23.01.2025, 10:320 Фейк о жуткой аварии в Великолукском районе, где погиб блогер и его команда, распространяют в Сети 23.01.2025, 10:220 «Беседка»: Об итогах работы фонда «Защитники Отечества» и планах на 2025 год 23.01.2025, 10:200 В январе 180 тысяч псковичей получили пенсию в увеличенном размере
23.01.2025, 10:110 Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше 23.01.2025, 10:110 Глава «Россетей Северо-Запад» проверил работу псковского филиала после циклона «Чарли» 23.01.2025, 10:070 Псковские сфера услуг и здравоохранение в два раза чаще подвергались DDoS-атакам в 2024 году 23.01.2025, 10:050 Годовая инфляция в Псковской области в декабре 2024 года увеличилась до 8,47%
23.01.2025, 09:580 Зарплатные запросы псковичей достигли 50 тысяч рублей - исследование 23.01.2025, 09:450 Как мошенники обманывают детей, рассказали псковичам 23.01.2025, 09:330 Стихийную свалку на улице Розы Люксембург в Пскове ликвидировали 23.01.2025, 09:260 За неделю в России число госпитализаций с ОРВИ выросло более чем на 30%
23.01.2025, 09:000 Создателей нарколаборатории в Порховском районе приговорили к 15 годам колонии 23.01.2025, 08:510 Философ Дугин: Борьба за традиционные ценности может сблизить Путина и Трампа 23.01.2025, 08:400 Госпожнадзор устанавливает причину возгорания бани в Куньинском районе 23.01.2025, 08:300 Жилой дом горел в усвятской деревне Прудище
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru