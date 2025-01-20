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В Подмосковье задержали троих посредников в передаче взятки от экс-главы «Фонбета»

Трое посредников в передаче взятки от бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина должностным лицам задержаны в Московской области. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, один из задержанных - высокопоставленный полицейский.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержаны еще трое посредников в передаче взятки от генерального директора букмекерской компании. Среди задержанных один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, адвокат и бывший сотрудник полиции», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следствием установлен еще один эпизод их совместной коррупционной деятельности, в результате чего всем троим предъявлено обвинение по двум эпизодам посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Анохин, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, а также органов УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через цепочку посредников передал деньги в размере 60 млн рублей. Кроме того, следствием также установлено, что 10 млн рублей получил начальник одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для дальнейшей передачи неустановленным должностным лицам УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Еще 10 млн рублей должны были быть переданы оперативному сотруднику ФСБ, который вместе с одним из посредников принял участие в оперативном эксперименте и после передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны, пишет ТАСС.

«Следователями проведены допросы, обыски и выемки. Двое из фигурантов уже находятся под стражей. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении четверых обвиняемых будет направлено сегодня в Тверской суд Москвы», - заключили в СК.