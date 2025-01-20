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В России и мире

Пожилая россиянка отдала мошенникам 1,5 млн рублей в коробке

05.02.2025 16:46|ПсковКомментариев: 0

В городе Обнинске Калужской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой преступления стала 83-летняя пенсионерка, которая лишилась 1,5 млн рублей.

По данным полиции, пожилой женщине позвонил неизвестный и представился работником почты. Он сказал, что на её имя пришла посылка, и попросил продиктовать код из смс. Вскоре пенсионерке стали приходить уведомления с портала Госуслуг об авторизации нового устройства в её аккаунте и оформлении доверенности.

Позже жертве позвонил лжеполицейский, он сообщил, что мошенники получили доступ к её банковским счетам. Деньги нужно было срочно снять со счета и передать их курьеру, который отвезёт их на хранение. Женщина сняла все 1,5 млн рублей и положила в коробку, после чего отдала незнакомцу у подъезда. Вернувшись в квартиру, пенсионерка вдруг осознала, что стала жертвой преступления, и поспешила в полицию.

Калужские оперативники задержали на одной из улиц города Котельники Московской области сообщника аферистов. Ранее судимый 30-летний житель Подмосковья признался, что нашел подработку в интернете. По указанию неустановленного куратора он забрал коробку с деньгами, которую привез ему в Московскую область незнакомец. Мужчина перевел сбережения пенсионерки на счета сообщников, оставив себе 75 тысяч рублей в качестве вознаграждения. 

После возбуждения уголовного дела фигурант возместил материальный ущерб потерпевшей в полном объёме. Мужчину оставят под стражей, расследование продолжается, пишет Kaluga-poisk.ru

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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