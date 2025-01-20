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Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено

СК РФ завершил расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, стороны начинают знакомиться с его материалами. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», - сказал защитник.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года около 20:00. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившемуся в здании гражданскому населению, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле.