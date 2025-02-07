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В России и мире

В Вологодской области намерены обсудить полный запрет на аборты

07.02.2025 18:23|ПсковКомментариев: 0

Власти Вологодской области намерены обсудить запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Вопрос рассмотрят в феврале на большом совещании в правительстве области, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви. Такое мероприятие мы проведем во второй половине февраля», - сказал губернатор на оперативном совещании регионального правительства.

Ранее глава региона сообщал о встрече с председателем Патриаршей комиссии по защите семьи, материнства и детства, иереем Федором Лукьяновым. На встрече обсудили работу команды правительства Вологодской области по решению проблем демографии, выхода из сложной ситуации с депопуляцией Русского Севера, а также существующие на Вологодчине меры поддержки многодетности, пишет ТАСС.

Как сообщал ранее Лукьянов, за последнее время более 532 частные клиники добровольно отказались от проведения абортов. Также 87 регионов России приняли различные меры по установлению государственного контроля за этой сферой. Однако преобладание клиник с лицензией на аборт над роддомами - это «преступление перед будущим России», отмечал Лукьянов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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