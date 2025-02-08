Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
Разукрасили
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
10 лет с правом переписки
Что будет с больницей и с нами?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё В России и мире 08.02.2025 20:200 Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн 13.02.2025 15:110 В 2024 году погибло наибольшее число журналистов за последние 30 лет 13.02.2025 12:400 Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи — Песков 13.02.2025 12:380 Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко* 13.02.2025 09:550 Зеленский назвал условие для прекращения огня 12.02.2025 20:360 Путин пригласил Трампа в Москву
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 06.02.2025 10:502 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  06.02.2025 14:065 Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы 10.02.2025 10:330 Интерактив: Ввели единые квитанции за свет и ТКО, а документами обмениваться не научились 11.02.2025 14:044 Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В 2024 году погибло наибольшее число журналистов за последние 30 лет

13.02.2025 15:11|ПсковКомментариев: 0

124 журналиста погибли в 2024 году в разных точках мира - это наибольшее число с тех пор, как более 30 лет назад международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) начала вести соответствующую статистику. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте КЗЖ.

В нем отмечается, что около двух третей из этого числа (85 человек) - сотрудники палестинских СМИ, погибшие в ходе текущего обострения палестино-израильского конфликта. В 2023 году в результате боевых действий в Израиле и на палестинских территориях погибли 78 журналистов.

В КЗЖ добавили, что число конфликтов разного рода, включая вооруженные, удвоилось за последние пять лет, а следствием этого стал рост числа погибших журналистов, в том числе в таких странах как Судан, Пакистан и Мьянма. В отчете отмечается, что до 2024 года наибольшее число смертей работников СМИ было зафиксировано в 2007 году, тогда почти половина жертв пришлась на журналистов, освещавших вооруженный конфликт в Ираке.

Кроме того, исследование КЗЖ показало, что в 2024 году не менее 24 журналистов были умышленно убиты из-за своей деятельности. В секторе Газа и Ливане организация зафиксировала 10 подобных случаев. КЗЖ также сообщил, что расследует еще 20 инцидентов, в которых есть подозрение на умышленное убийство сотрудников СМИ, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего не хватает Пскову для развития туризма?
В опросе приняло участие 152 человека
13.02.2025, 15:110 В 2024 году погибло наибольшее число журналистов за последние 30 лет 13.02.2025, 15:100 Концерт академического хора «Ещё не вечер» пройдет в псковской библиотеке 13.02.2025, 14:550 10 законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание 13.02.2025, 14:520 За год Росалкогольтабакконтроль по СЗФО заблокировал 392 сайта с продажей алкоголя
13.02.2025, 14:440 Праздничный концерт в честь Сретения Господня пройдёт в Дно 13.02.2025, 14:360 В РФ с 18 февраля возможны короткие помехи телеприему из-за солнечной интерференции 13.02.2025, 14:321 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове 13.02.2025, 14:300 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию
13.02.2025, 14:240 «Моя жизнь-сериал»: псковский блогер на «Приоре» не попала в ворота 13.02.2025, 14:091 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025, 14:051 Фотофакт: Опасный люк заметили в центре Пскова 13.02.2025, 14:030 Мобильное приложение для покупки качественного алкоголя посоветовали псковичам
13.02.2025, 13:590 Лекцию о блаженной Ксении Петербургской прочтут в Пскове 13.02.2025, 13:560 Роскомнадзор раскрыл число удаленного запрещенного контента в Сети в 2024 году 13.02.2025, 13:560 Миссис Псков 2024 стала почетной гостьей фестиваля красоты в Самаре 13.02.2025, 13:420 Разукрасили
13.02.2025, 13:400 До 3 лет лишения свободы грозит псковичу за неоднократное пьяное вождение 13.02.2025, 13:380 Централизованная библиотечная система Пскова обновила свой сайт 13.02.2025, 13:320 Воспитанницы «Бригантины» победили в первенстве Псковской области по волейболу 13.02.2025, 13:300 Фестиваль воркаута организуют в Пскове
13.02.2025, 13:250 Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России 13.02.2025, 13:230 За 2024 год псковичи выпили 40 млн литров пивных напитков 13.02.2025, 13:190 Большие масленичные гуляния организуют в псковском музее 2 марта 13.02.2025, 13:140 Алексей Наумец: Переговоры Путина и Трампа — первый шаг на пути к миру
13.02.2025, 13:100 ВТБ назвал самую опасную схему мошенников в январе 13.02.2025, 13:070 Михаил Ведерников: Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение теракта 13.02.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас 13.02.2025, 13:010 Пскович искал «закладку» в лесополосе деревни Портянниково и попал под суд
13.02.2025, 12:500 В Псковской области более чем семи тысячам абонентов предстоит поверить счётчики газа 13.02.2025, 12:460 Петр Алексеенко: Начало переговоров — это шаг к прекращению военных действий 13.02.2025, 12:400 Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи — Песков 13.02.2025, 12:380 Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*
13.02.2025, 12:290 Федор Плюшкин — великий собиратель. «Разговоры о важных». ВИДЕО 13.02.2025, 12:190 Псковичам назвали семь фильмов, которые вернут веру в любовь 13.02.2025, 12:170 В Пскове упавшая в коллектор собака погибла после спасения 13.02.2025, 12:090 Александр Борисов: Если американцы выступают за мирное решение украинского конфликта, это можно только приветствовать
13.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО 13.02.2025, 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 февраля 13.02.2025, 11:550 Федор Плюшкин. Великий собиратель
13.02.2025, 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 13.02.2025, 11:510 Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником 13.02.2025, 11:480 Мужчине, перевозившему взрывчатку в иконах через границу в Псковской области, ужесточили наказание 13.02.2025, 11:430 «Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас
13.02.2025, 11:410 Экс-губернатор Псковской области о звонке Путина Трампу: Главный вопрос — об условиях перемирия 13.02.2025, 11:260 Зелёное имущество 13.02.2025, 11:250 Движение по временному объезду моста через реку Романовка открыли в Палкинском районе 13.02.2025, 11:210 Андрей Маковский: Сейчас рано говорить об улучшении отношений между РФ и США
13.02.2025, 11:140 «Зверьё моё»: Всё о содержании и уходе за мопсами. ВИДЕО 13.02.2025, 11:130 Менее 2% овощей отечественного происхождения в Псковской области не прошли проверку по содержанию нитратов в 2024 году 13.02.2025, 11:050 Алексей Севастьянов: Переговоры президентов России и США — это большой шаг вперед 13.02.2025, 10:590 Рейд по обнаружению нарушителей парковки провели в Псковском районе
13.02.2025, 10:510 Электроэнергию отключат на трех улицах великолукского поселка Дубрава  13.02.2025, 10:470 «Беседка»: Глава управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин о трендах на алкогольном рынке 13.02.2025, 10:340 Андрей Козлов о сфере сельского хозяйства Псковской области 13.02.2025, 10:290 Амбулифт протестировали в псковском аэропорту
13.02.2025, 10:260 Фотофакт: Ларек демонтируют на остановке «улица Максима Горького» в Пскове 13.02.2025, 10:160 Россиянам назвали продукты, которые подешевели в январе 13.02.2025, 10:090 Пожар в жилом доме ликвидировали в Печорах 13.02.2025, 10:010 Регулярно занимаются спортом почти 95% детей в Псковской области
13.02.2025, 09:550 Мужчина пострадал при пожаре в великолукском СНТ «Восход» 13.02.2025, 09:550 Зеленский назвал условие для прекращения огня 13.02.2025, 09:420 Российский рынок акций начал утро с резкого роста 13.02.2025, 09:360 Псковские компании стали на 74% чаще предлагать работу школьникам — аналитики
13.02.2025, 09:000 Отрицательно к татуировкам относятся 45% псковичей - опрос 13.02.2025, 08:400 Дипфейки стали использовать для обмана на сайтах знакомств 13.02.2025, 08:200 В Госдуме могут поддержать законопроект о биометрии при сделках с недвижимостью 13.02.2025, 08:000 Уровень просрочки по потребкредитам вырос в полтора раза
13.02.2025, 07:300 Лауреат премии «Органист года-2023» выступит в Пскове 16 февраля 13.02.2025, 07:000 Всемирный день радио отмечают 13 февраля 12.02.2025, 22:000 Презентация альманаха «Память войны» прошла в Великих Луках 12.02.2025, 21:330 ДТП с участием двух машин затрудняет движение на улице Труда в Пскове
12.02.2025, 21:260 Ремонт канализационной сети начнётся в деревне Соловьи Псковского района 12.02.2025, 21:081 Заместителю главврача Псковского перинатального центра предъявили обвинение в мошенничестве 12.02.2025, 20:560 Уникальную выставку картин Дмитрия Белюкина «Последняя дуэль» представили в Пушкинском заповеднике 12.02.2025, 20:360 Путин пригласил Трампа в Москву
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru