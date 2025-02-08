В России и мире

В 2024 году погибло наибольшее число журналистов за последние 30 лет

124 журналиста погибли в 2024 году в разных точках мира - это наибольшее число с тех пор, как более 30 лет назад международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) начала вести соответствующую статистику. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте КЗЖ.

В нем отмечается, что около двух третей из этого числа (85 человек) - сотрудники палестинских СМИ, погибшие в ходе текущего обострения палестино-израильского конфликта. В 2023 году в результате боевых действий в Израиле и на палестинских территориях погибли 78 журналистов.

В КЗЖ добавили, что число конфликтов разного рода, включая вооруженные, удвоилось за последние пять лет, а следствием этого стал рост числа погибших журналистов, в том числе в таких странах как Судан, Пакистан и Мьянма. В отчете отмечается, что до 2024 года наибольшее число смертей работников СМИ было зафиксировано в 2007 году, тогда почти половина жертв пришлась на журналистов, освещавших вооруженный конфликт в Ираке.

Кроме того, исследование КЗЖ показало, что в 2024 году не менее 24 журналистов были умышленно убиты из-за своей деятельности. В секторе Газа и Ливане организация зафиксировала 10 подобных случаев. КЗЖ также сообщил, что расследует еще 20 инцидентов, в которых есть подозрение на умышленное убийство сотрудников СМИ, пишет ТАСС.