В России и мире

Путин имеет действующее приглашение посетить США, заявили в Кремле

Визиты президента России Владимира Путина в США и американского президента Дональда Трампа в Россию будут зависеть от динамики происходящих событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу», отметив важность того, что оба лидера имеют действующие приглашения посетить государства.

«В дипломатической практике очень важно иметь действующее приглашение посетить страну. Вот сейчас и президент Путин имеет действующее приглашение посетить Америку, и президент Трамп имеет действующее приглашение посетить Россию. Когда они решат воспользоваться этими приглашениями - посмотрим, покажет динамика развития событий», - сказал Песков.