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Эксперт предупредил собственников квартир о росте тарифов на капремонт в 2025 году

С 1 января во многих регионах России выросли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. С чем это связано, рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.

Она напомнила, что тарифы на капремонт регионы устанавливают самостоятельно, в соответствии с принятой программой капитального ремонта.

Для определения минимального размера фонда капремонта регионы руководствуются методическими рекомендациями Минстроя. Учитываются оценочная стоимость услуг и работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов (МКД), которая определяется на основании расчета укрупненных стоимостей услуг и работ.

При этом, если данные показатели отсутствуют, то оценочную стоимость капремонта определяют на основании разработанной за прошедшие 1-3 года сметной документации на капремонт конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем МКД.

«Таким образом, тарифы на капремонт напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», - объяснила эксперт.

Помимо этого, предполагается возможность введения дифференцированных тарифов на капремонт в зависимости от инженерно-технического оснащения дома: жители домов с лифтами будут платить больше.

Но это решение тоже принимается на уровне региона и не носит обязательного повсеместного характера, указывает Мусиенко. В каждом регионе свой порядок определения минимального размера взноса на капремонт и срока его действия. Например, в Мурманской области данный размер устанавливается на 3 года.

Жители МКД вправе выбрать место формирования и размещения фонда капитального ремонта – на спецсчете или на счете регионального оператора, пишет агентство «Прайм».

«При выборе размещения средств на специальном счете размеры взносов должны устанавливаться общим собранием собственников, но не ниже минимальных, установленных законодательством региона», - заключила Мусиенко.