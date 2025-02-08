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Около десяти тысяч человек примут участие во Всероссийской неделе охраны труда 2025 года

Всероссийская неделя охраны труда 2025 года традиционно пройдет с 15 по 18 сентября в «Сириусе» в городе Сочи. Об этом сообщили в инспекции труда Псковской области.

Всероссийская неделя охраны труда играет важнейшую роль в привлечении внимания к современным вызовам в социально-трудовой сфере и популяризации безопасности на производстве. Повестка главного форума страны по вопросам социальной защиты, охраны труда и промышленной безопасности с каждым годом становится масштабнее. Юбилейную неделю охраны труда планируют посетить около 10 тысяч участников, при этом возрастет число гостей-иностранцев.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что основной стратегической темой деловой программы станет «Народосбережение – гарантия устойчивого развития».

На полях ВНОТ традиционно пройдет заседание консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения стран СНГ.

При поддержке «Деловой России» и «Опоры России» планируется создание и запуск специального трека деловой программы, ориентированного на предприятия малого и среднего бизнеса. По традиции в рамках ВНОТ-2025 пройдет Молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий.