В России и мире

В России выросли продажи книг Трампа

Продажи книг президента США Дональда Трампа выросли в 2,6 раза на фоне переговоров России и США, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

«Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» зафиксировала рост интереса к политической литературе в январе-феврале 2025 года, особенно к книгам Дональда Трампа. На фоне активных переговоров между Россией и США продажи произведений Дональда Трампа выросли в 2,6 раза (по сравнению с январем-февралем 2024 года)», - говорится в сообщении.

В «Читай-городе» отметили, что также на 30% выросли продажи аналитических работ, посвященных внешней политике США. Среди лидеров продаж – «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского, «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США» Ивана Куриллы. Исследователи предположили, что это может свидетельствовать о растущем желании читателей лучше понимать геополитическую ситуацию.

Скачок интереса к политической литературе наблюдался и ранее, напомнили в пресс-службе. После объявления результатов выборов в США в ноябре 2024 года продажи книг Дональда Трампа в «Читай-городе» выросли вдвое, пишет РИА Новости.