Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Театральный бардак
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Что будет с больницей и с нами?
10 лет с правом переписки
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Разукрасили
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
 
 
 
ещё В России и мире 08.02.2025 20:200 Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн 18.02.2025 13:340 Мобильная связь появилась у полярников на антарктических станциях Мирный и Восток 18.02.2025 10:330 Переговоры делегаций России и США начались в Эр-рияде 17.02.2025 19:300 В России выросли продажи книг Трампа 17.02.2025 10:070 Задержан замгубернатора Ростовской области 17.02.2025 07:110 Переговоры между Россией и США по вопросам Украины пройдут 18 февраля
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 11.02.2025 14:045 Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве 13.02.2025 14:323 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Мобильная связь появилась у полярников на антарктических станциях Мирный и Восток

18.02.2025 13:34|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — Восток, где находится южный полюс холода, и Мирный. Теперь мобильной связью компании обеспечены полярники всех пяти круглогодично действующих российских станций в Антарктическом регионе.

Фото: МТС

МТС единственная среди российских операторов развернула сеть сотовой связи на «полюсе холода» планеты — в новом зимовочном комплексе (НЗК) антарктической станции Восток. Инженеры цифровой экосистемы разработали современное техническое решение с учетом особенностей климата полярной станции и планировки комплекса. Реализованное решение гарантирует «мягкое» радиопокрытие, позволяющее пользоваться услугами связи без угрозы здоровью полярников, постоянно находящихся в здании НЗК. Связь за пределами комплекса на несколько десятков километров обеспечивается внешней всепогодной антенной.

Развертывание базовой станции на полярной станции Мирный позволило сделать доступной мобильную связь в одном из самых важных с точки зрения научных исследований и самых опасных уголков Антарктиды. Берег материка в этом районе представляет собой снежно-ледяной барьер высотой до 20 метров, а район выхода на ледяной купол покрыт большим количеством глубоких трещин. Связь стандарта GSM для полярников на Мирном заработала на всей территории станции, включая стоянку судов.

Строительство сети сотовой связи на обеих станциях МТС проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ) в составе 70-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Перед отправлением в Антарктиду инженеры МТС прошли подготовку, включая восхождение на Эльбрус, поскольку работать предстояло в экстремальном климате и условиях высокогорья. Станция Восток находится на высоте 3488 метров над уровнем моря, и именно здесь в 1983 году была зафиксирована самая низкая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений: -89,2 °C.

МТС с 2020 года развивает телеком-сеть в Антарктиде. На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен. На Беллинсгаузене и Прогрессе также развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 80 человек
18.02.2025, 14:240 Конкурентоспособность школ стала темой финала конкурса «Учитель года» в Пскове 18.02.2025, 14:210 Хирургические отделения в районах часто существуют только на бумаге — Марина Гаращенко 18.02.2025, 14:170 Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе 18.02.2025, 14:020 «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края. ВИДЕО
18.02.2025, 14:000 В Псковской области построят новые железнодорожные разъезды 18.02.2025, 13:580 Межрегиональный Кубок по ММА памяти Александра Матросова пройдет в Великих Луках 18.02.2025, 13:440 Дмитрий Белюков: Юбилей Музея спорта Псковского края отметят скромно 18.02.2025, 13:380 Сокращённой рабочей недели в связи с Днём защитника Отечества не будет
18.02.2025, 13:360 Большинство псковичей предпочитают блины с мясной начинкой — опрос 18.02.2025, 13:340 Мобильная связь появилась у полярников на антарктических станциях Мирный и Восток 18.02.2025, 13:320 «Брыкающиеся» бабоньки и соломенный пастух Овласий: «Михайловское» ждёт гостей на Масленицу 18.02.2025, 13:190 Базу отдыха «Нептун» обновляют в Куньинском районе
18.02.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? 18.02.2025, 12:590 Оказание услуг ГИМС в Гдове будет временно приостановлено 18.02.2025, 12:560 Псковское «Яблоко» будет оспаривать в суде отказ в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове 18.02.2025, 12:470 Музей спорта Псковского края планирует расширяться
18.02.2025, 12:410 Уроки мужества и акции проходят в Псковской области ко Дню защитника Отечества 18.02.2025, 12:380 На вопросы псковичей отвечали сразу два сенатора в приемной «Единой России» 18.02.2025, 12:270 Дмитрий Белюков: Факел эстафеты Олимпийского огня стал первым экспонатом Музея спорта Псковского края 18.02.2025, 12:190 Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников
18.02.2025, 12:120 Обновленный офис ВТБ открылся в Пскове на улице Некрасова 18.02.2025, 12:090 Елена Уткина: Чем крупнее больница, тем доступнее и качественнее медицинская помощь 18.02.2025, 12:090 Имярек 18.02.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края
18.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 февраля 18.02.2025, 11:590 МегаФон усилил безопасность популярной ювелирной сети 18.02.2025, 11:520 Псковские таможенники сорвали план водителя автобуса подзаработать на доставке лекарств 18.02.2025, 11:500 Игорь Дитрих: Объединение больниц назрело еще 20 лет назад
18.02.2025, 11:410 Пробежку по набережным в комфортном темпе организуют в Пскове 18 февраля 18.02.2025, 11:240 Скоростной катер для перевозки пассажиров по реке Великой проверили спасатели 18.02.2025, 11:150 «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? 18.02.2025, 11:110 Застройщик «Монолит» задолжал псковской налоговой более миллиона рублей
18.02.2025, 11:030 ЦБ РФ получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финкомпании в 2024 году 18.02.2025, 11:020 Сенатор Наталья Мельникова присоединилась к вязанию носков на фронт 18.02.2025, 10:530 Функционеру экстремистской организации по результатам работы псковского управления ФСБ закрыт въезд в РФ 18.02.2025, 10:450 «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края
18.02.2025, 10:380 Татьяна Никитина возглавит управление информационной политики правительства Псковской области 18.02.2025, 10:350 При пожаре порховской деревне Старые Буриги погибли хозяин дома и сосед 18.02.2025, 10:330 Переговоры делегаций России и США начались в Эр-рияде 18.02.2025, 10:260 В Пскове фургон мог вылететь с дороги из-за приступа у водителя. ФОТО
18.02.2025, 10:230 Сбережения жителей Псковской области за год выросли почти на четверть 18.02.2025, 10:170 Автомобиль Audi сгорел на улице 2-я Торфяная в Пскове 18.02.2025, 10:120 В Пскове вылечили пациентку с острым менингоэнцефалитом 18.02.2025, 10:100 Двое мужчин погибли при пожаре в порховской деревне Старые Буриги
18.02.2025, 09:570 Полицейские выявили в Невельском округе 24 иностранцев без права нахождения в РФ 18.02.2025, 09:460 Самые популярные в России иномарки подорожали на 42% 18.02.2025, 09:430 Доля вакансий на удаленке в Псковской области составила 10% 18.02.2025, 09:300 Аналитик рассказала о схемах мошенничества с цифровым рублем
18.02.2025, 09:260 81-ю годовщину со дня освобождения празднует Плюсский район 18.02.2025, 09:150 Из-за бесплатных игр за месяц пострадали тысячи интернет-пользователей 18.02.2025, 09:000 Для НКО предложили упростить форму отчетности 18.02.2025, 08:400 Православные чтят икону Божией Матери «Взыскание погибших» 18 февраля
18.02.2025, 08:300 Ремонт школы №7 имени Антона Злобина стартовал в Великих Луках 18.02.2025, 08:200 Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО можно получить в 2025 году 18.02.2025, 08:000 Воспитанники «Бригантины» завоевали 12 золотых медалей на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивной аэробике 18.02.2025, 07:300 День батарейки празднуют 18 февраля
18.02.2025, 07:000 День пельменей отмечают 18 февраля 17.02.2025, 22:162 Виновник столкновения на площади Героев-Десантников в Пскове устанавливается 17.02.2025, 22:000 Врач-косметолог назвала самые опасные «уколы красоты» 17.02.2025, 21:380 Борис Елкин: Кадеты – это завтрашний день нашей страны
17.02.2025, 21:270 Каменную лестницу обнаружили в рамках исследований в Рождественской церкви Мальского монастыря 17.02.2025, 21:150 Умер «отец» пасты Nutella 17.02.2025, 20:500 Рейтингомер: Угроза теракта, врач-мошенник и тарифные страдания. ВИДЕО 17.02.2025, 20:300 В ГД предложили обязать мигрантов проходить медосвидетельствование по истечении года
17.02.2025, 20:050 Порядка 700 человек посетили юбилейный Сретенский бал в Пскове 17.02.2025, 19:401 Рейтингомер: Угроза теракта, врач-мошенник и тарифные страдания 17.02.2025, 19:300 В России выросли продажи книг Трампа 17.02.2025, 19:230 Педагог из Псковской области приняла участие в заседании Всероссийского родительского комитета
17.02.2025, 19:000 С начала года через Петербург и Псковскую область пытались ввезти в РФ более 56 тысяч зараженных цветов 17.02.2025, 18:420 В ГД рассмотрят проект о запрете дистанционного обучения в медобразовании 17.02.2025, 18:260 Свыше 57% респондентов ПЛН считают, что для развития туризма в Пскове не хватает инфраструктуры 17.02.2025, 18:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 февраля
17.02.2025, 18:062 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии 17.02.2025, 18:060 «Постскриптум»: Ликвидация террористов и задержание врача-коррупционера. ВИДЕО 17.02.2025, 18:040 Движение ограничат на участке улицы Великорецкой в Пскове с 18 февраля 17.02.2025, 17:450 Потепление ожидается на праздничных выходных в Псковской области 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru