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Мобильная связь появилась у полярников на антарктических станциях Мирный и Восток

Цифровая экосистема МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — Восток, где находится южный полюс холода, и Мирный. Теперь мобильной связью компании обеспечены полярники всех пяти круглогодично действующих российских станций в Антарктическом регионе.

Фото: МТС

МТС единственная среди российских операторов развернула сеть сотовой связи на «полюсе холода» планеты — в новом зимовочном комплексе (НЗК) антарктической станции Восток. Инженеры цифровой экосистемы разработали современное техническое решение с учетом особенностей климата полярной станции и планировки комплекса. Реализованное решение гарантирует «мягкое» радиопокрытие, позволяющее пользоваться услугами связи без угрозы здоровью полярников, постоянно находящихся в здании НЗК. Связь за пределами комплекса на несколько десятков километров обеспечивается внешней всепогодной антенной.

Развертывание базовой станции на полярной станции Мирный позволило сделать доступной мобильную связь в одном из самых важных с точки зрения научных исследований и самых опасных уголков Антарктиды. Берег материка в этом районе представляет собой снежно-ледяной барьер высотой до 20 метров, а район выхода на ледяной купол покрыт большим количеством глубоких трещин. Связь стандарта GSM для полярников на Мирном заработала на всей территории станции, включая стоянку судов.

Строительство сети сотовой связи на обеих станциях МТС проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ) в составе 70-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Перед отправлением в Антарктиду инженеры МТС прошли подготовку, включая восхождение на Эльбрус, поскольку работать предстояло в экстремальном климате и условиях высокогорья. Станция Восток находится на высоте 3488 метров над уровнем моря, и именно здесь в 1983 году была зафиксирована самая низкая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений: -89,2 °C.

МТС с 2020 года развивает телеком-сеть в Антарктиде. На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен. На Беллинсгаузене и Прогрессе также развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института.