В России и мире

Бастрыкин призвал строже наказывать за использование ИИ при вымогательстве

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при вымогательстве.

«Я думаю, что статья 163 УК РФ (вымогательство), которая существует, должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум», - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным- и интернет-мошенничеством.

Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству и единую информационную платформу, пишет РИА Новости.