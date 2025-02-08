В России и мире

Владимир Путин поддержал 30-дневное перемирие с Украиной

Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но если это приведет к долгосрочному миру, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сегодня, 13 марта. Несмотря на поддержку временного перемирия, он уточнил, что всё зависит от того, как этот срок будет использоваться.

Фото: РИА Новости/ POOL

По словам президента РФ, важно устранить первопричины кризиса. Российский лидер подчеркнул, что Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня исходя из ситуации на земле, пишут РИА Новости.

Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе вместе взятым, уверен Александр Лукашенко.

Помимо этого, Владимир Путин добавил, что ситуация в Курской области находится полностью под нашим контролем.