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Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы

Новгородская компания облучает с помощью дронов поля, чтобы ускорить рост свеклы, сообщает пресс-служба инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника - Валдай».

Как отмечается в сообщении, компания «Новбиотех», один из резидентов ИНТЦ, продемонстрировала, как с помощью агродронов облучает свекольные поля, пишет РИА Новости.

«"Новбиотех" облучает свекольные поля с агродронов... Эта инновационная технология помогает ускорить синтез хлорофилла, а значит, растения растут быстрее и эффективнее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА имеют широкое применение в сельском хозяйстве: помогают выявлять очаги заболеваний растений, рассчитывать точную дозировку удобрений, точечно вносить подкормки, реагенты и многое другое.