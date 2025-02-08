В России и мире

Поставки каменного угля из России в Южную Корею упали до минимума за четыре года

Поставки каменного угля из России в Южную Корею по итогам февраля этого года упали до минимальных значений за четыре года, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.

Так, за февраль 2025 года Южная Корея импортировала из России каменного угля на 112,2 миллиона долларов. Это стало минимальным месячным уровнем закупок с февраля 2021 года, когда они составили 99,7 миллиона. За месяц объем закупок сократился на 19%, а в годовом выражении - в 2,3 раза.

Больше всего Сеул покупал в феврале битуминозный уголь, который применяют для выработки электроэнергии и запуска поездов - на 105,3 миллиона. Еще на 6,9 миллиона долларов импортировался антрацит, который используется для обогрева домов, применяется в промышленном производстве, например, в химической промышленности и металлургии, а также для фильтрации воды.

В общем импорте угля Южной Кореей Россия заняла четвертое место. В топ-3 расположились Австралия (280,2 миллиона долларов), Индонезия (230,3 миллиона) и Колумбия (126,9 миллиона). Пятерку замкнули США с 83,8 миллиона долларов.