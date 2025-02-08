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Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск, передает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

«Папа Римский Франциск скончался», — говорится в публикации.

Папе было 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность, пишет РИА Новости.

Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций, в частности в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.