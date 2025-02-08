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Месса по папе римскому Франциску завершилась в Ватикане

Месса по папе римскому Франциску завершилась на площади перед собором Святого Петра в Ватикане сегодня, 26 апреля. Гроб с телом понтифика перевозят в базилику Санта-Мария-Маджоре для дальнейшего захоронения.

Видео: Vatican media

Верующие с раннего утра собираются перед базиликой Санта-Мария-Маджоре в Риме, где планируется захоронить папу римского Франциска. На прощание с Франциском в итальянскую столицу прибыли сотни тысяч людей. Дороги в Риме превратились в пешеходную зону. Во избежание происшествий улицы патрулируют полиция и карабинеры.

Похороны папы римского посетят в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии будет представлять министр культуры Ольга Любимова.

Напомним, что папа римский Франциск скончался 21 апреля. Причиной смерти стали инсульт мозга и его последствия.

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