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В России будет действовать обновленная система техосмотра с 28 апреля

26.04.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

В России начнет действовать обновленная система технического осмотра транспортных средств с 28 апреля. Несмотря на то что несколько лет назад техосмотр для большинства автовладельцев перестал быть обязательным, на практике его прохождение становится все более актуальным. Особенно это касается владельцев подержанных автомобилей, получивших предписание от ГИБДД, а также тех, кто хочет избежать проблем при регистрации транспортного средства или оформлении ОСАГО.

Нормы техосмотра, принятые еще в 2021 году, теперь стали повседневной реальностью. Одним из основных изменений стал переход на цифровые диагностические карты.

Отдельное внимание теперь уделяется фотофиксации всех этапов проверки. Сотрудники станций обязаны фотографировать государственный номер автомобиля, его VIN-код, марку, модель и цвет. Снимки автоматически загружаются в единую базу данных с привязкой к координатам местоположения, что существенно затрудняет подделку документов и проведение фиктивных осмотров.

При этом, несмотря на технологические нововведения, во многих сервисах процедура техосмотра пока что остается формальной. Поскольку обязательной видеосъемки еще нет, нередко возникают проблемы с технической оснащённостью и организацией. Однако наличие фотоматериалов уже позволяет подтвердить факт прохождения проверки.

Также важно учитывать, что теперь диагностическая карта существует исключительно в электронном формате. Электронный формат карты не только облегчает документооборот, но и снижает риск ее потери или подделки. Все сведения автоматически передаются в базу данных ГИБДД и могут быть проверены в любой момент.

Обновленные правила техосмотра призваны повысить безопасность дорожного движения и исключить эксплуатацию технически неисправных автомобилей. В условиях цифровизации процедура стала более прозрачной, и избежать ее прохождения становится всё сложнее, пишет агентство «Прайм».

Теги: #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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