Общество

Владимир Мединский прибыл в Псковскую область

Помощник президента Российской Федерации, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимир Мединский прибыл в Псковскую область 18 апреля, в День воинской славы России.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова, 2023 год

Владимир Мединский примет участие в торжественном возложении цветов к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва, а также в митинге и церемонии возложения цветов к монументу Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе.

После Владимир Мединский встретится с активом Псковского регионального отделения организации «Российское военно-историческое общество» и примет участие в круглом столе РО РВИО, посвященном Дню воинской славы России.

В мероприятиях также примет участие руководитель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.