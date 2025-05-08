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Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Задача России на прямых переговорах с Украиной - выйти на долгосрочный мир, заявил глава российской делегации переговорщиков Владимир Мединский.

«Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», - приводит слова Мединского «Интерфакс».

Он уточнил, что российская делегация рассматривает нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса, обладает необходимыми компетенциями и полномочиями.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальные делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», - сказал Мединский.

Российская делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, заявил глава российской делегации.

Делегация РФ после заявления Мединского направилась в президентский офис Долмабахче, где ожидаются переговоры с Украиной.

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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.