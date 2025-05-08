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В России и мире

В Стамбуле начались переговоры России и Украины

16.05.2025 13:46|ПсковКомментариев: 0

Переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле.

Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин, пишет РИА Новости.

Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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