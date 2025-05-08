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Переговоры РФ и Украины завершились в Стамбуле

Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа.

«Встреча завершилась», — сообщил источник в 15:20 мск.

Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын, пишет РИА Новости.

Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника, Фидан присутствовал в зале с делегациями.

Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.

Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.