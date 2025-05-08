В России и мире

Экономист рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии

При нехватке стажа для назначения страховой пенсии по старости россияне могут его купить либо заработать, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Для покупки стажа необходимо обратиться в Социальный фонд РФ. В 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля.

При этом есть определенные условия: всего можно докупить не больше 7,5 лет стажа, пишет агентство «Прайм».

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить его или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение», — рассказала Иванова-Швец.